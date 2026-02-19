Два кроссовера и седан войдут в модельную линейку бренда Volga

Фото: depositphotos/welcomia

Модельная линейка бренда Volga на старте продаж будет состоять из трех моделей – двух кроссоверов и седана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Производство легковых автомобилей".

Выпуск автомобилей наладят на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее производили автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen. Предполагается, что компания начнет работу над автомобилями во втором квартале 2026 года.

"В настоящее время идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к серийному производству", – указали в компании.

Ранее в РФ сертифицировали седан Volga C50, что позволяет начать массовое производство и продажу таких автомобилей. Известно, что длина новинки составляет 4 825 миллиметров, ширина – 1 880 миллиметров, а высота – 1 469 миллиметров. Габариты седана совпадают с параметрами автомобиля Geely Preface.

