19 декабря, 11:52

Транспорт

Седан Volga C50 сертифицировали в России

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Седан Volga C50 сертифицировали в России, передает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что было оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Теперь возможно массово производить и продавать эти автомобили.

Производителем указана компания "Нижегородские легковые автомобили". Также в документах прописаны параметры автомобиля: длина – 4 825 миллиметров, ширина – 1 880 миллиметров, высота – 1 469 миллиметров, колесная база – 2 800 миллиметров. Габариты седана совпадают с параметрами автомобиля Geely Preface.

У Volga C50 будет 2,0-литровый бензиновый двигатель. Возможны два варианта мощности: 150 и 200 лошадиных сил. Трансмиссия – семиступенчатая роботизированная. У седана могут быть также 17-дюймовые и 18-дюймовые колеса с дисковыми тормозами. Предполагается ABS и системы стабилизации и помощи в случае экстренного торможения.

Ранее стало известно, что компания отзывает 33 450 машин Lada Granta, которые были произведены в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Такое решение было принято в связи с проведением дополнительных проверок некоторых модификаций.

