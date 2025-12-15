Фото: volkswagen-russia.ru

Немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за 88 лет своей истории приостановит производство на одном из заводов Германии, сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

Уточняется, что компания с 16 декабря закроет производство на заводе в Дрездене, что станет первым таким случаем на территории страны за весь период существования Volkswagen.



Ранее в "АвтоВАЗе" пожаловались на то, что демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке перешел "все мыслимые границы". Уточнялось, что скидки на новые авто из КНР доходили до миллиона рублей, в то время как Lada все равно остаются дешевле китайских автомобилей.

В российском автоконцерне отмечали, что "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства, тогда как Пекин поддерживает свой автопром при поставке транспорта на экспорт, на фирмы из Китая не наложены санкции, а ключевая ставка в государстве составляет 3%.

