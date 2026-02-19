Гимнастка упала с трехметровой высоты в театре Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Правоохранители организовали доследственную проверку после падения гимнастки с трехметровой высоты в театре на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, 18 февраля девочка 2012 года рождения травмировалась во время занятия воздушной гимнастикой в помещении театра в Московском районе города. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее в городе Балаково Саратовской области мужчина сломал ребра после падения с копии Эйфелевой башни. Инцидент произошел 13 января.

Мужчина упал с высоты свыше пяти метров, сломав два ребра и получив ушибы мягких тканей. Медики оказали ему всю необходимую помощь и стабилизировали состояние.

