Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:39

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: нахождение рядом с партнером 24/7 приводит к потере индивидуальности

Психолог рассказал, к чему приводит нахождение рядом с партнером 24/7

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Нахождение рядом с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю может привести к потере индивидуальности. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Проведенный ранее СМИ опрос показал, что 47% московских пар не готовы быть вместе круглосуточно. При этом треть респондентов поделились, что смотрят вместе сериалы. А каждая пятая пара готовит и ест дома.

По словам психолога, привычка быть рядом с партнером круглосуточно бывает в самом начале отношений.

"Проводить с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю – скорее редкость, чем норма. <…> Когда пара уже устоялась и отношения развиваются здоровым образом, необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. У устойчивых пар есть баланс между общими делами и личным пространством", – сказал Самбурский.

Он подчеркнул, что иметь отдельный круг общения абсолютно нормально. При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система. Чаще всего такая модель поведения связана с тревожным типом привязанности.

"Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу – это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается, – та же проблема", – пояснил психолог.

Самбурский напомнил, что усталость от партнера и желание побыть одному являются не признаком того, что его разлюбили, а психологической гигиеной. Отсутствие автономии только усиливает конфликты.

Согласно исследованиям, пары, в которых у обоих есть свои интересы, более устойчивы. При этом эксперт подчеркнул, что нельзя говорить: "Я от тебя устал".

"Говорить нужно с точки зрения восстановления: "Мне нужно побыть одному, чтобы перезагрузиться", "Я так устроен, мне нужно иногда побыть наедине с собой". <…> Если один партнер очень общительный, а другому нужно меньше контакта, сказать об этом необходимо, иначе раздражение приведет к разрыву", – пояснил он.

Психолог заключил, что любовь и уют в семье измеряются не количеством часов, проведенных держась за руки, а комфортом.

Ранее россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег. В таком случае поможет совместный банковский счет. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика