Психолог Самбурский: нахождение рядом с партнером 24/7 приводит к потере индивидуальности

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Нахождение рядом с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю может привести к потере индивидуальности. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Проведенный ранее СМИ опрос показал, что 47% московских пар не готовы быть вместе круглосуточно. При этом треть респондентов поделились, что смотрят вместе сериалы. А каждая пятая пара готовит и ест дома.

По словам психолога, привычка быть рядом с партнером круглосуточно бывает в самом начале отношений.

"Проводить с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю – скорее редкость, чем норма. <…> Когда пара уже устоялась и отношения развиваются здоровым образом, необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. У устойчивых пар есть баланс между общими делами и личным пространством", – сказал Самбурский.

Он подчеркнул, что иметь отдельный круг общения абсолютно нормально. При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система. Чаще всего такая модель поведения связана с тревожным типом привязанности.

"Что такое созависимость? Это не про количество времени вместе, а про невозможность быть одному. Если жена пошла к подругам, а партнер чувствует тревогу – это созависимость. Если один хочет побыть наедине с собой, а партнер обижается, – та же проблема", – пояснил психолог.

Самбурский напомнил, что усталость от партнера и желание побыть одному являются не признаком того, что его разлюбили, а психологической гигиеной. Отсутствие автономии только усиливает конфликты.

Согласно исследованиям, пары, в которых у обоих есть свои интересы, более устойчивы. При этом эксперт подчеркнул, что нельзя говорить: "Я от тебя устал".

"Говорить нужно с точки зрения восстановления: "Мне нужно побыть одному, чтобы перезагрузиться", "Я так устроен, мне нужно иногда побыть наедине с собой". <…> Если один партнер очень общительный, а другому нужно меньше контакта, сказать об этом необходимо, иначе раздражение приведет к разрыву", – пояснил он.

Психолог заключил, что любовь и уют в семье измеряются не количеством часов, проведенных держась за руки, а комфортом.

Ранее россиянам дали совет, как избежать семейных ссор из-за денег. В таком случае поможет совместный банковский счет. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко также посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, так как у каждого члена семьи они могут быть разными.