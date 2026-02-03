Доцент Щербаченко: общий банковский счет поможет избежать семейных ссор

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Совместный банковский счет поможет избежать конфликтов в семье. Об этом доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил в беседе с News.ru.

Эксперт посоветовал начать с обсуждения базовых финансовых принципов, поскольку у каждого члена семьи они могут быть разными. Например, один человек может быть склонен к экономии, а другой – к активным тратам.

"Открытый разговор поможет наладить взаимодействие и сформировать единое понятие денег и их семейную ценность", – указал он.

Вторым шагом следует установить прозрачные правила управления семейным бюджетом. В частности, необходимо четко определить, сколько каждый будет вносить в общий бюджет и на что он тратится.

"Рекомендуется рассмотреть возможность открытия общего банковского счета или карты для совместных расходов. Это позволяет вместе копить и тратить на общие цели", – добавил Щербаченко.

При составлении бюджета важно учитывать интересы всех членов семьи, включая детей и пожилых людей, продолжил доцент. Например, крупные покупки следует обсуждать коллективно, а планирование отпуска, ремонта или покупки дорогостоящей техники должно происходить заранее во избежание возможных разногласий.

Также стоит задуматься о создании финансовой подушки безопасности на 6–8 месяцев. Она не только поможет снизить тревожность, но и поспособствует в решении непредвиденных ситуаций.

"Не менее важно избегать скрытых долгов, кредитов и займов, так как тайные финансовые обязательства разрушают доверие. Таким образом, основное правило – это сочетание прозрачности, взаимного уважения и готовности обсудить вопрос про деньги открыто", – резюмировал Щербаченко.

О правильности ведения семейного бюджета россияне смогут узнать в "Школе будущих родителей" для студентов российских вузов. Программа начнет работать в 2026 году в рамках проекта "Поддержка семьи".

Школа будет реализована в смешанном формате. Часть занятий пройдет очно, часть – онлайн. Участников курса научат основам ухода за ребенком и организации семейной жизни. Кроме того, в рамках неформальных диалогов студенты смогут получить консультации у репродуктологов, педиатров и психологов.

