Стилист Трефилов: в 2026 году трендовыми станут многослойные стрижки

Фото: 123RF.com/satkob

В 2026 году самыми трендовыми станут многослойные и асимметричные стрижки. Об этом в беседе с News.ru рассказал стилист Евгений Трефилов.

По его словам, четкие линии уже не в моде, теперь можно экспериментировать с формами и фактурами – это могут быть как слегка небрежные линии, так и совсем многослойные варианты. Стилист отметил, что многих клиентов пугают перемены, однако, чтобы быть в тренде, необходимо перестать бояться свободы и индивидуальности.

"Помните, что даже самая стильная стрижка требует ухода и внимания. Без правильной укладки и заботы волосы быстро теряют форму и блеск, а вместе с ними и весь образ", – предупредил Трефилов.

Он добавил, что доверять мастерам необходимо, но никогда нельзя забывать о самостоятельном ежедневном уходе. Стиль является отражением личности, и модная стрижка будет хорошо смотреться тогда, когда человек поддерживает свой образ в целом.

Ранее врач-трихолог Анжелика Аванесянц рассказала, что сон с мокрыми волосами может замедлить их рост и ухудшить качество. Во избежание различных проблем эксперт рекомендовала мыть голову за 2–3 часа до сна и тщательно высушивать волосы феном. Что касается постельного белья, лучим выбором станут наволочки из натурального шелка или сатина, поскольку такие материалы создают меньше трения и не впитывают влагу так активно.

