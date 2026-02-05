Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:31

Политика

В Госдуме предложили выдать одиноким пенсионерам "тревожные кнопки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно выдавать одиноким пенсионерам специальные устройства для экстренного вызова помощи. Об этом он сообщил телеканалу "360".

"Я обратился к правительству с предложением обеспечить всех одиноких пенсионеров до 65 лет бесплатными устройствами, экстренной кнопкой вызова, тревожной кнопкой или соцбрелком", – рассказал депутат.

По словам парламентария, в России проживают свыше 10 миллионов одиноких граждан и в критической ситуации они могут не успеть дозвониться до экстренных служб.

Соцбрелок с функцией SOS сразу будет передавать сигнал диспетчеру, в том числе адрес, контакты родственников и основные диагнозы владельца устройства. Подобная система уже действует в Амурской области и доказала свою эффективность.

Ранее сообщалось, что в российских регионах планируют запустить горячие линии для пенсионеров при жестоком обращении. Меры пока рассчитаны на 2026–2030 годы. Ответственными за реализацию проекта назначены власти субъектов РФ и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".

Для пенсионеров предложили создать аналог "Пушкинской карты"

