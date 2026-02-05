Форма поиска по сайту

05 февраля, 18:05

Политика

Лавров заявил о провале планов войны Запада против России руками украинцев

Фото: kremlin.ru

Планы войны Запада против России руками украинцев провалились. Такое заявление в интервью RT сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что в течение последних 1,5 месяца многие европейские политики начали говорить об отношениях с РФ. При этом до недавнего времени они требовали быть твердыми, поддерживать Украину и поставлять туда оружие, а также финансировать ее, чтобы Россия потерпела "стратегическое поражение" на поле боя, указал дипломат.

Когда Европа поняла, что это иллюзии, она сменила риторику, подчеркнул Лавров.

"Их "планировщики", военные деятели готовили эту операцию, готовили украинцев для того, чтобы те своими руками и телами продвигали европейские интересы в войне с Россией. Но они поняли, что все эти планы провалились", – сказал глава российского МИД.

Ранее дипломат Владислав Масленников рассказал, что НАТО ведет фактическую подготовку к конфликту с РФ. Он уточнил, что в данный момент Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности".

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

