07 февраля, 18:08

Культура

Умер многократно сыгравший Сталина актер Игорь Гузун

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

Актер Игорь Гузун, многократно сыгравший роль Иосифа Сталина, скончался на 66-м году жизни, сообщает портал "Кино-театр.ру".

Причина его смерти не уточняется.

Гузун родился в 1960 году в Кишиневе. Он окончил художественно-графическое отделение Кишиневского государственного педагогического института, а затем актерско-режиссерские курсы Бухарестской Академии киноискусства.

Свою карьеру в кинематографе он начал в 1988 году, работая ассистентом режиссера и актером. Всего он исполнил свыше 80 ролей в 83 проектах, включая "Мастер и Маргарита", "Пятницкий", "Возвращение Титаника", "Елки 10" и другие.

Кроме того, Гузун восемь раз исполнил роль Сталина, играя его в проектах "Варшавская битва 1920 года", "Покер 45", "Мустафа Шокай", "Дом образцового содержания", "Герой 115", "Дипломатическая ситуация", "Приключения мага" и "Бессмертная война".

