Cognition: движения глаз помогают вспоминать конкретные события

Движения глаз напрямую связаны с процессом извлечения эпизодических воспоминаний, выяснили ученые из научно-исследовательской организации Baycrest при Университете Торонто. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition.

Специалисты обнаружили, что перед тем, как человек вспомнит какую-либо деталь прошлого, например увиденный образ, звук или ощущение, активность его глаз резко возрастает примерно за 0,5 секунды. После того как эта деталь была воспроизведена в памяти, визуальная активность, напротив, снижается.

В эксперименте участвовал 91 здоровый молодой человек. Сначала они прослушали аудиоэкскурсию по экспозиции музея Baycrest, которая состояла из двух десятиминутных отрезков. Через неделю участников попросили свободно пересказать запомнившееся, глядя на пустой экран, в то время как система отслеживания движений глаз фиксировала их взгляд. Это позволило точно соотнести каждое движение глаз с моментом озвучивания конкретного фрагмента воспоминания.

Анализ данных выявил устойчивую временную связь: всплеск глазной активности предшествовал упоминанию эпизодической детали, после чего следовало кратковременное снижение визуального сканирования. При этом ученые не зафиксировали такую закономерность при вспоминании общей, не связанной с личным опытом информации, такой как факты или справочные данные.

Как пояснил ведущий автор работы Брайан Левин, это свидетельствует о том, что движения глаз отражают активный процесс реконструкции визуально-пространственных компонентов памяти, а не являются просто побочным эффектом самого акта вспоминания.

Исследователи обратили внимание, что понимание роли движений глаз в отражении воспоминаний может помочь в создании более чувствительных и неинвазивных методов оценки состояния памяти и здоровья мозга. В перспективе, по мнению ученых, подобные подходы могут оказаться полезными при изучении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а также в долгосрочных исследованиях нормального старения и нейродегенеративных процессов.

