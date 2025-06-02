Ученый Марк: взаимодействие с цифровыми устройствами влияет на внимание человека

02 июня, 16:29Наука
Фото: depositphotos/diego_cervo
Повседневное взаимодействие с цифровыми устройствами негативно влияет на внимание человека. Об этом заявила американский ученый Глория Марк, сообщает Pravda.Ru.
Согласно результатам исследования, в 2004 году человек мог удерживать внимание на одном экране около 150 секунд, сейчас – 47. Технологии повлияли на мозг, приучив его к коротким и частым переключениям.
Однако это затрагивает не только способность концентрироваться. Из-за цифрового воздействия у человека снижается память, нарушается логическое мышление, растет тревожность, а выполнение сложных задач требует больше усилий, чем раньше. Мозг современного человека изнашивается на 30% быстрее, чем у представителей прошлых поколений, указано в материале.
Ранее клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова рассказала о "цифровой деменции" – метафоре, описывающей все нарушения из-за зависимости от современных технологий. По ее словам, люди стали не думать, искать и вспоминать информацию, а "гуглить". Из-за этого страдают мыслительные процессы.
В особой группе риска находится молодежь, так как у подрастающего поколения наиболее уязвима лобная доля, отвечающая за понимание, внимание и моральные оценки, добавила Колобова.
"Доктор 24": сомнолог рассказал, как определить цифровую деменцию