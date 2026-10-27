Politico: в ЕС не договорились о статусе ассоциированного члена для Канады

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться об упоминании статуса ассоциированного члена ЕС для Канады в совместном заявлении к предстоящему саммиту в Монреале. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию портала Politico.

По данным СМИ, Германия требует исключить эту формулировку из документа. Саму идею ассоциированного членства предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Италия выступила с компромиссным вариантом: зафиксировать, что ассоциированное членство – инициатива Еврокомиссии. Канада, в свою очередь, предпочла бы обозначить отношения с ЕС как "альянс будущего".

Журналисты подчеркивают, что на предстоящем саммите предоставление Канаде нового статуса не планируется. Стороны намерены обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности в Арктике.

Ранее за сохранение провинции Альберта в составе Канады выступили 76,4% проголосовавших на прошедшем референдуме. При этом за независимость Альберты высказались 23,6%. Избирательная комиссия перед голосованием прогнозировала, что на участки придут 80–85% из примерно 3,1 миллиона жителей региона, имеющих право голоса.

