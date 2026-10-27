Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 11:25

Политика
Главная / Новости /

Politico: в ЕС не договорились о статусе ассоциированного члена для Канады

В ЕС не договорились о статусе ассоциированного члена для Канады – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться об упоминании статуса ассоциированного члена ЕС для Канады в совместном заявлении к предстоящему саммиту в Монреале. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию портала Politico.

По данным СМИ, Германия требует исключить эту формулировку из документа. Саму идею ассоциированного членства предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Италия выступила с компромиссным вариантом: зафиксировать, что ассоциированное членство – инициатива Еврокомиссии. Канада, в свою очередь, предпочла бы обозначить отношения с ЕС как "альянс будущего".

Журналисты подчеркивают, что на предстоящем саммите предоставление Канаде нового статуса не планируется. Стороны намерены обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности в Арктике.

Ранее за сохранение провинции Альберта в составе Канады выступили 76,4% проголосовавших на прошедшем референдуме. При этом за независимость Альберты высказались 23,6%. Избирательная комиссия перед голосованием прогнозировала, что на участки придут 80–85% из примерно 3,1 миллиона жителей региона, имеющих право голоса.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика