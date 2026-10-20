Еврокомиссия представила новую милитаризированную стратегию ЕС для Арктики

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Еврокомиссия (ЕК) представила новую арктическую стратегию Евросоюза (ЕС), в которой впервые за более чем 30 лет главный акцент сделан на военном строительстве. Документ представила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

В стратегии, в частности, упоминается повышение боеготовности ЕС, защита критической инфраструктуры, расширение возможностей объединения для действий в Арктике, а также расширение европейского ледокольного флота.

Еврокомиссия также пообещала развивать арктические "технологии и технику двойного назначения", которые позволят обеспечить "безопасность северных морских границ и защиту подводной инфраструктуры ЕС".

Кроме того, объявлено о создании Центра по морской безопасности, который займется мониторингом морской активности в Арктике. В рамках этого проекта планируется создать структуру по защите и ремонту подводной инфраструктуры в северных широтах, в первую очередь – кабелей связи. Особый акцент сделан на кабели, связывающие Гренландию с Европой.

Еще один раздел стратегии посвящен развитию морских транспортных возможностей в Арктике и "защите ключевых торговых путей". Северный морской путь в документе не упоминается, но ранее Каллас объявила о планах ЕС оспорить контроль РФ над Северным морским путем и требовать "полной свободы перемещения" по нему для стран Европы.

Документ не подтверждает готовность ЕС разрешить своим странам добывать нефть и газ на полярном шельфе, но упоминается намерение "развивать инновационную экономическую активность" и новые арктические технологии, которые позволят добывать арктические ресурсы "без ущерба для экологии региона".

Стратегию сначала будут обсуждать страны ЕС, после чего ее должны утвердить Совет ЕС и Европарламент. Предыдущую арктическую стратегию ЕС приняли в 2021 году, но она, как и более ранние документы, была посвящена в основном экологии региона.

Ранее СМИ писали, что Великобритания и еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) для противостояния России. Речь шла о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. США в состав не войдут, однако рассматривается возможность участия Канады.

Позднее в Оттаве призвали партнеров по НАТО разработать новую оборонительную стратегию по Арктике и закрепить за высокими широтами статус "северного фланга Альянса". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у РФ вызывает недоумение новая оборонительная стратегия Канады в регионе. Захарова пошутила, что Канада таким образом планирует защищаться от инопланетян.

