Суд в Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости РФ в Осло

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Норвежский суд постановил конфисковать пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло, удовлетворив иск украинской компании "Нафтогаз" на сумму более 57 миллиардов норвежских крон (около 500 миллиардов рублей). Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Арест наложен на многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе столицы, а также на четыре жилищно-строительных кооператива. В отношении дома претензии составляют 40 миллиардов норвежских крон (более 350 миллиардов рублей).

Изначальная сумма иска "Нафтогаза" приравнивалась к 40 миллиардам норвежских крон. Остальные 17 миллиардов крон начислены в качестве процентов и судебных издержек.

В июле исполнительная служба Финляндии арестовала десятки российских активов на сумму не менее 40 миллионов евро по требованию украинской энергетической компании "Нафтогаз". Большая часть активов была под арестом.

Позже Хельсинкский городской суд признал законной конфискацию имущества РФ в Финляндии, несмотря на возражения российской стороны.