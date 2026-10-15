Каллас заявила, что в ЕС пока не нашли способ изъять замороженные активы России

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Несколько стран Евросоюза (ЕС) по-прежнему предлагают изъять замороженные активы России, но для этого союзу необходимо согласовать план и полностью разделить финансовые риски с Бельгией. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью Euronews перед саммитом в Брюсселе.

По ее словам, идея экспроприации активов РФ "остается жива в Евросоюзе". При этом глава евродипломатии сослалась на договоренность лидеров ЕС о том, что российские активы останутся замороженными, пока "страна не выплатит репарации". Речь идет о решении саммита ЕС в декабре 2025 года о "бессрочной заморозке" средств.

Каллас также отметила, что для урегулирования украинского конфликта России следует вести диалог с Евросоюзом, а не с США. Это связано с тем, что именно ЕС ввел большинство санкций и заморозил наибольшую сумму российских активов, добавила она.

Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании 200 миллиардов евро суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки боевых действий Украины.