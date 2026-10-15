Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 15:00

Политика

Каллас заявила, что в ЕС пока не нашли способ изъять замороженные активы России

Фото: ТАСС/AP/Bilal Hussein

Несколько стран Евросоюза (ЕС) по-прежнему предлагают изъять замороженные активы России, но для этого союзу необходимо согласовать план и полностью разделить финансовые риски с Бельгией. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью Euronews перед саммитом в Брюсселе.

По ее словам, идея экспроприации активов РФ "остается жива в Евросоюзе". При этом глава евродипломатии сослалась на договоренность лидеров ЕС о том, что российские активы останутся замороженными, пока "страна не выплатит репарации". Речь идет о решении саммита ЕС в декабре 2025 года о "бессрочной заморозке" средств.

Каллас также отметила, что для урегулирования украинского конфликта России следует вести диалог с Евросоюзом, а не с США. Это связано с тем, что именно ЕС ввел большинство санкций и заморозил наибольшую сумму российских активов, добавила она.

Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании 200 миллиардов евро суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки боевых действий Украины.

Читайте также


политикаэкономика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика