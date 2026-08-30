Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:36

Политика

Бельгия отказалась обсуждать экспроприацию замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/rfphoto

Бельгия не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен в интервью телеканалу VRT.

"Этот вопрос даже не обсуждается. Эта дверь закрыта", – подчеркнул Франкен, отвечая на вопрос о письме Швеции, Польши, Нидерландов и Испании в Еврокомиссию.

Авторы обращения призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании 200 миллиардов евро суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки боевых действий Украины.

Ранее власти Швейцарии признали, что не видят правовых оснований для изъятия замороженных активов России. В Госсекретариате по экономике отметили, что в настоящее время в стране отсутствуют юридические механизмы для конфискации частных средств, полученных законным путем, а также активов ЦБ России.

В начале июня финская служба принудительного взыскания долгов изъяла российские денежные средства и имущество примерно на 3,7 миллиона евро. Конфискацию активов инициировала государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Теперь средства будут переданы украинской стороне.

Читайте также


политикаэкономика

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика