Бельгия отказалась обсуждать экспроприацию замороженных активов РФ

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Бельгия не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен в интервью телеканалу VRT.

"Этот вопрос даже не обсуждается. Эта дверь закрыта", – подчеркнул Франкен, отвечая на вопрос о письме Швеции, Польши, Нидерландов и Испании в Еврокомиссию.

Авторы обращения призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании 200 миллиардов евро суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки боевых действий Украины.

Ранее власти Швейцарии признали, что не видят правовых оснований для изъятия замороженных активов России. В Госсекретариате по экономике отметили, что в настоящее время в стране отсутствуют юридические механизмы для конфискации частных средств, полученных законным путем, а также активов ЦБ России.

В начале июня финская служба принудительного взыскания долгов изъяла российские денежные средства и имущество примерно на 3,7 миллиона евро. Конфискацию активов инициировала государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Теперь средства будут переданы украинской стороне.