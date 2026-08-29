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29 августа, 23:51

Политика

Визит Лукашенко в Россию завершен

Фото: kremlin.ru

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию завершен. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

"Это были два насыщенных рабочих дня", – говорится в сообщении.

Самолет белорусского лидера приземлился в столице 27 августа. На следующий день Лукашенко встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стороны "системно и всеобъемлюще проработали весь перечень". Президент Белоруссии назвал разговор хорошим.

29-го числа Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. В ходе встречи российский лидер отметил, что торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией развивается успешно. Лукашенко, в свою очередь, заверил Путина, что Белоруссия готова вместе с Россией преодолевать все трудности.

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