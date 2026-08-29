29 августа, 17:59Происшествия
Пожар в ЖК бизнес-класса "Империал" в Петербурге ликвидирован
Фото: МАХ/"Санкт-Петербург | Питер Live"
Пожар на мансарде 19-этажного дома в жилом комплексе "Империал" в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Информация о возгорании в доме поступила спасателям днем 29 августа. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
В тушении участвовали 8 единиц техники и 32 человека личного состава МЧС.
Ранее в Москве загорелась подстанция скорой помощи. Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров. Спустя время возгорание удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.