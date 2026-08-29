Посольство РФ сообщило о 8 пропавших без вести россиянах после ЧП в Тибете

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8 россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на границе Китая и Непала. Об этом сообщает посольство РФ в КНР в своем телеграм-канале.

По состоянию на вечер 29 августа информация об их обнаружении в диппредставительство не поступала. Китайские власти уже организовали эвакуацию иностранцев из Тибетского автономного района в Непал через КПП "Чжанму". При содействии посольства границу пересекли трое россиян.

В свою очередь, в национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий сообщили, что жертвами наводнения в северных районах Непала стали 675 человек. Кроме того, 219 человек получили ранения, спасены 7 606 граждан.

Еще 2 426 человек пропали без вести, среди них 217 иностранных граждан. В списке фигурирует 7 россиян. В частности, так и не вышла на связь известный российский гид Елена Оксюз. Кроме того, продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова. При этом еще двоих граждан РФ уже удалось спасти.

Посольство РФ в Непале обратилось к родственникам россиян, которые не вышли на связь после наводнения, с просьбой направить официальные обращения о поиске.

Сель сошел со стороны Непала 26 августа. Это ЧП затронуло район КПП "Гьиронг". Был введен второй уровень государственного реагирования на геологическую катастрофу.

В этот же день в Непале произошло вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение. После были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточняли, что основные туристические центры Непала не были затронуты стихийным бедствием. В организации добавили, что наводнение коснулось районов вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения оказались Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

Министр финансов Непала Сварним Вагле сообщал, что на устранение последствий стихии нужно будет от 4 до 5 миллиардов долларов. Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьеру Балендре Шаху в связи с ЧП. По его словам, Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

