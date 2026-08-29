29 августа, 13:23Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в ДНР
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также село Храповщина в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Освободить первых два населенных пункта удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Центр". Взять под контроль Храповщину смогли подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что задачи спецоперации на Украине выполняются аккуратно, чтобы избежать напрасных жертв и разрушений.
За последнюю неделю Вооруженные силы РФ смогли взять под контроль 7 населенных пунктов в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск "Север" заняли села Перше Травня и Писаревку в Сумской области.
В свою очередь, бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделениям группировки войск "Восток" удалось отбить населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское в Запорожской области.