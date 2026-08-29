Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 13:23

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также село Храповщина в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Освободить первых два населенных пункта удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Центр". Взять под контроль Храповщину смогли подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что задачи спецоперации на Украине выполняются аккуратно, чтобы избежать напрасных жертв и разрушений.

За последнюю неделю Вооруженные силы РФ смогли взять под контроль 7 населенных пунктов в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск "Север" заняли села Перше Травня и Писаревку в Сумской области.

В свою очередь, бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделениям группировки войск "Восток" удалось отбить населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское в Запорожской области.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика