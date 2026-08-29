Минтранс разработал меры по ограничению эксплуатации ветхого флота

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Минтранс России подготовил инициативы по усилению мониторинга и ограничению эксплуатации ветхих судов. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном законодательном ограничении срока службы судов в РФ, Никитин рассказал, что работа ведется сразу по двум направлениям. Первое, по его словам, находится в зоне ответственности Минпромторга. Ведомство формирует программу отечественного судостроения, которая позволит планомерно замещать старые мощности новыми судами.

"Второе – это непосредственно работа Минтранса… Уже разработали конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации возрастного флота. В ближайшее время этот законопроект будет опубликован для публичного обсуждения", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что практическое внедрение жестких мер напрямую зависит от того, какие типы судов Минпромторг заложит в приоритет для строительства и как эффективно государство будет распределять субсидии на обновление гражданского флота.

"Безопасность на воде должна быть обеспечена реальными судостроительными мощностями", – добавил Никитин.

Ранее министерство промышленности и министерство транспорта РФ обсуждали возможные источники спонсирования программы модернизации устаревшего флота. Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что на этот год уже выбраны источники дополнительного финансирования.

Однако, по его словам, нужен постоянный и надежный вариант, который сможет защитить от возможных "штормов". При этом речь не идет о введении надбавок к тарифам или новых портовых сборов. Алиханов предполагал, что около 300 миллиардов рублей могут быть получены от Фонда национального благосостояния (ФНБ).

