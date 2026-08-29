Депутат Нилов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

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Страховые пенсии в России в 2027 году планируется проиндексировать дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"По закону индексация страховых пенсий – с 1 февраля следующего года на уровень фактической инфляции и с 1 апреля следующего года – в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда", – цитирует депутата ТАСС.

Он уточнил, что это общее правило, однако возможны исключения. Например, в 2026 году было решено провести индексацию не в два этапа, а сразу с 1 января – на уровень выше инфляции. В 2025 году повышение также прошло 1 января, а затем была проведена доиндексация 1 февраля.

Нилов добавил, что в законе закреплена постоянно действующая норма, позволяющая правительству проводить доиндексацию, если будет принято соответствующее решение.

Средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил более 40 тысяч рублей в 6 регионах России. Так, наибольшая выплата установлена в Чукотском автономном округе – 49 966 рублей.

Эксперт Оксана Иванова рассказала, что страховую пенсию можно увеличить на 10–17 тысяч рублей в месяц, если отложить ее оформление на пять лет. При отсрочке выхода на пенсию на пять лет применяется коэффициент 1,45 к накопленным пенсионным баллам и 1,36 – к фиксированной выплате.