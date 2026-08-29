Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

28 августа аналогичные ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани также обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Позже ограничения были сняты.

Меры начали действовать на фоне атаки беспилотников на столичный регион. Всего 28 августа силы ПВО уничтожили на подлете к Москве девять дронов.