Bloomberg: США не раскрыли союзникам в Европе детали визита главы ЦРУ в Москву

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Соединенные Штаты не проинформировали европейских союзников о деталях визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным агентства, ни один из собеседников в Европе не получил от американской стороны подробностей переговоров Рэтклиффа с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Европейцы оценивают цели приезда главы ЦРУ на основании собственных разведданных и понимании обычных действий Вашингтона в подобных ситуациях.

Журналисты также отмечают, что страны НАТО в последние месяцы обсуждают необходимость расширения контактов с Россией на уровне разведслужб и военных, чтобы снизить риск просчетов и недопонимания.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. В тот же день воздушное судно улетело.

На борту находился Рэтклифф, визит которого был связан с "контактами между спецслужбами", рассказали в Кремле. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался.

Встречу с Рэтклиффом подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он уточнил, что в практике спецслужб личные контакты руководителей или онлайн-общение являются частью повседневной работы.