Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 23:53

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: США не раскрыли союзникам в Европе детали визита главы ЦРУ в Москву

США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы ЦРУ в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW

Соединенные Штаты не проинформировали европейских союзников о деталях визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным агентства, ни один из собеседников в Европе не получил от американской стороны подробностей переговоров Рэтклиффа с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Европейцы оценивают цели приезда главы ЦРУ на основании собственных разведданных и понимании обычных действий Вашингтона в подобных ситуациях.

Журналисты также отмечают, что страны НАТО в последние месяцы обсуждают необходимость расширения контактов с Россией на уровне разведслужб и военных, чтобы снизить риск просчетов и недопонимания.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. В тот же день воздушное судно улетело.

На борту находился Рэтклифф, визит которого был связан с "контактами между спецслужбами", рассказали в Кремле. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался.

Встречу с Рэтклиффом подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он уточнил, что в практике спецслужб личные контакты руководителей или онлайн-общение являются частью повседневной работы.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

Читайте также


политика

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика