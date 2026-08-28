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28 августа, 19:50

Происшествия

Электробус и мотоцикл столкнулись на улице Брусилова в Москве

Фото: 123RF.com/annavaczi

ДТП с участием электробуса № 978 и мотоцикла произошло на улице Брусилова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла у дома № 15 около 18:20 в пятницу, 28 августа. По предварительным данным, мотоциклист врезался в электробус, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель электробуса, в свою очередь, двигался в соответствии с правилами дорожного движения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе. СМИ писали, что там столкнулись три грузовых автомобиля. Предварительно, травмы получил один из водителей, который оказался зажат в кабине.

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