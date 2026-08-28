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28 августа, 17:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь вражеских беспилотников, направлявшихся к Москве в пятницу, 28 августа, сбиты силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают экстренные службы. Атака БПЛА на столицу началась в 05:34 28 августа. Тогда мэр заявил об уничтожении двух дронов. Таким образом, к настоящему моменту на подлете к городу сбиты девять беспилотников.

При этом один из дронов, уничтоженных в начале дня, попал в магазин в подмосковном Павловском Посаде. Взрывная волна повредила расположенную рядом поликлинику. Во взрослом отделении оказалось выбито 46 окон, сильные повреждения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение не пострадало.

На фоне атаки в авиагаванях Домодедово и Жуковский действовали временные ограничения. Их ввели ранним утром и отменили только вечером.

Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях поликлиники после атаки БПЛА

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