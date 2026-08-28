Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, но по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании.

Пассажирам порекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта. В Росавиации уточнили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на использование воздушного пространства были объявлены в районе аэропорта Жуковский. В настоящий момент воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

