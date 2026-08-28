Эксперты "Перезвони сам" дали советы по защите от мошенников перед 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий напомнили о мошеннических уловках, которые злоумышленники используют в преддверии Дня знаний. Их жертвами становятся семьи, готовящие детей к школе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мошенники представляются сотрудниками учебных заведений, членами родительских комитетов или работниками государственных ведомств, чтобы похитить личные данные и деньги. По словам руководителя проекта Валентины Шилиной, чем ближе 1 сентября, тем чаще фиксируются всплески активности аферистов, которые целенаправленно атакуют родителей и школьников.

"Их главное оружие – это эмоции: страх за ребенка, желание успеть подготовиться к школе и стремление сэкономить. Особую тревогу вызывает новая уловка со срочным внесением в списки обучающихся. Ни один сотрудник школы, ни один представитель государственного органа никогда не будет запрашивать по телефону код из СМС или пароль от личного кабинета. Это явный признак мошенничества", – подчеркнула Шилина.

Одна из самых опасных схем – звонки якобы от имени школьных сотрудников. Злоумышленники утверждают, что возникли проблемы с внесением ребенка в базу данных, и для сохранения его места в списке просят продиктовать код подтверждения из СМС. Получив код, они могут получить доступ к аккаунтам родителей на официальных ресурсах, в интернет-банках и других сервисах, что грозит утечкой персональных данных и финансовыми потерями.

Еще одна распространенная уловка – фальшивые сообщения о выплатах. Мошенники рассылают в мессенджерах и СМС информацию о несуществующих единовременных выплатах, например о 15 тысячах рублей на подготовку ребенка к школе. В сообщении содержится ссылка на фишинговый сайт, внешне почти неотличимый от официальных ресурсов. Там родителям предлагают оформить выплату, введя логин, пароль и код из СМС.

До сих пор остается эффективным метод обмана через родительские чаты: злоумышленники либо взламывают существующие группы, либо создают их подделки.

Притворяясь классным руководителем или активным участником родительского комитета, они используют психологическое давление, требуя срочно перевести средства на различные нужды – от подарков педагогам до организации питания. Предоставляемые в таких сообщениях ссылки ведут либо на фишинговые ресурсы для хищения личной информации, либо напрямую на счета мошенников.

Отдельного внимания заслуживают поддельные интернет-магазины, предлагающие школьную форму, канцелярию, рюкзаки и технику по подозрительно низким ценам. Такие сайты используют приемы психологического давления, чтобы побудить к быстрой оплате. После перевода денег покупатель не получает товар, а его платежные данные могут быть украдены.

Школьники также могут стать жертвами аферистов. Им присылают ссылки на фишинговые сайты под видом школьных чатов, конкурсов, готовых домашних заданий или предложений бесплатных подписок. Кроме того, их убеждают установить вредоносные приложения, которые похищают данные с устройств.

Чтобы обезопасить себя и детей, эксперты советуют никогда и никому не сообщать коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Школы и госорганы не запрашивают эту информацию по телефону. Также рекомендуется использовать российские сертификаты безопасности – они обеспечивают защищенное соединение и помогают отличить настоящий ресурс от фишингового.

Финансовые просьбы в родительских чатах лучше перепроверять, связавшись с классным руководителем или знакомым родителем по личному проверенному номеру. Информацию о льготах и выплатах стоит искать только на официальных ресурсах.

Нельзя переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем от неизвестных отправителей, даже если они пересланы от знакомых – их аккаунт могли взломать. Покупать школьные товары следует только на проверенных сайтах и в крупных интернет-магазинах.

Отдельно эксперты рекомендуют поговорить с детьми об опасности перехода по ссылкам от незнакомцев в интернете и установки приложений из непроверенных источников.

Ранее аферисты запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Учителям предлагают зарегистрироваться на ней под предлогом внесения данных об успеваемости учеников. При переходе по ссылке педагог вводит личные данные для регистрации, а затем подтверждает их через портал "Госуслуги". После ввода кода из СМС информация попадает к злоумышленникам, которые используют ее в своих целях.