Лавров: спецслужбы России и США ведут работу в тишине

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Спецслужбы России и США не придают широкой огласке детали своей работы, что абсолютно нормально для таких ведомств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя визит главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву.

"У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного", – сказал министр и добавил, что он не присутствовал на встрече.

При этом Москва не ставила перед Вашингтоном ультиматумов, связанных с поддержкой американской стороной украинских ударов по российской территории, но регулярно поднимает этот вопрос в двусторонних контактах, указал Лавров.

По его словам, поводом становятся утечки в западных СМИ о том, как администрация президента США Дональда Трампа, называющая украинский кризис "войной Джо Байдена", помогает Киеву финансовыми ассигнованиями, вооружениями и разведывательными данными. Министр уточнил, что таких случаев за последние пару месяцев было три или четыре.

Когда подобная информация появляется, Москва спокойно направляет ее по дипломатическим каналам в госдепартамент США с просьбой подтвердить достоверность. Однако, добавил Лавров, еще ни разу российская сторона не получила ответа от Вашингтона.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. В тот же день воздушное судно улетело.

На борту находился Рэтклифф, визит которого был связан с "контактами между спецслужбами", рассказали в Кремле. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался.

Встречу с Рэтклиффом подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он уточнил, что в практике спецслужб личные контакты руководителей или онлайн-общение являются частью повседневной работы.