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28 августа, 06:56

Происшествия

Число погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 469 человек. Об этом сообщает портал Ratopati со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно отчету правоохранителей, в результате наводнения были найдены 469 тел, ранены и спасены 1 545 человек. Пропавшими без вести остаются 977 человек.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Это спровоцировало значительные разрушения в округе Расува. Власти ввели режим повышенной готовности для поселений в нижней части течения реки. Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем.

В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. В посольстве РФ сообщили, что восемь россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, к настоящему моменту удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известного российского гида Елены Оксюз.

Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев

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