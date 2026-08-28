Число погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек

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Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 469 человек. Об этом сообщает портал Ratopati со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно отчету правоохранителей, в результате наводнения были найдены 469 тел, ранены и спасены 1 545 человек. Пропавшими без вести остаются 977 человек.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Это спровоцировало значительные разрушения в округе Расува. Власти ввели режим повышенной готовности для поселений в нижней части течения реки. Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем.

В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. В посольстве РФ сообщили, что восемь россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, к настоящему моменту удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известного российского гида Елены Оксюз.