Восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале

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Число россиян, которые перестали выходить на связь после наводнения в Непале, достигло восьми. Об этом сообщил ТАСС советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

Согласно опубликованному Советом по туризму Непала документу, в пострадавших регионах числятся без вести пропавшими 644 путешественника, среди которых 127 – подданные Непала.

Также без вести пропавшими числятся 178 граждан Индии, 65 американцев, 53 украинца, 51 малазиец и 25 канадцев. Всего в списке значатся граждане 33 стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан воздерживаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением.

Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду, чтобы для оказания помощи и учета.

Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают ситуацию.

Наводнение в Непале произошло 26 августа – мощный поток воды пришел из Тибета и хлынул в реку Бхоте-Коши. Были выявлены серьезные разрушения в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

Причиной паводка послужили землетрясение и оползень, сошедший вслед за ним. Кроме того, в утренние часы того дня с непальской стороны сошел сель, и происшествие затронуло район контрольно-пропускного пункта "Гьиронг". В этой местности был активирован второй уровень государственного реагирования в связи с геологической катастрофой. Известно о трех жертвах и 265 пропавших без вести.

