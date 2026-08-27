В летнем клубе "Москва" открылся фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг" стартовал в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре. Организаторы подготовили программу для владельцев кошек и собак, а также для тех, кто только планирует завести питомца, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площадке работает мобильная ветеринарная станция. С 11:00 до 19:00 там можно бесплатно привить животное от бешенства, подстричь когти и почистить уши.

Для собак открыта кинологическая площадка, где с 12:00 до 21:00 будут проходить занятия. В течение дня также запланированы лекции.

В 15:00 кинолог зоомагазина "Четыре лапы" расскажет о психологии животных и способах наладить контакт через команды. В 16:00 специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы поделятся опытом службы собак. В 17:00 кинолог кофейни "Аленка" научит питомцев трюковым командам, а в 18:00 состоится открытый урок по дисциплинарной дрессировке от проекта "Питомцы в Москве".

Кроме того, с 15:00 до 16:00 в поп-ап-пространстве Brands4Pets расскажут о нузворке – дисциплине, в которой собака ищет угощение с помощью обоняния.

Для тех, кто хочет запечатлеть питомца, с 13:00 до 19:00 будут работать фотографы-анималисты в зоне проекта "Питомцы в Москве". В 14:00 в оранжерее бренда "Ремез" пройдет мастер-класс по созданию укладок, после которого можно сделать мини-фотосессию. Там же гравировальная машина нанесет кличку животного на медальон для ошейника.

С 15:00 в оранжерее бренда "Аскмаск" совместно с клиникой "Мой тигр" откроется зона груминга. В магазине косметики "Холлишоп" за благотворительный взнос от 200 рублей художник нарисует памятный скетч – прийти нужно со своим питомцем. В кофейне "Аленка" при покупке напитка и десерта сделают и распечатают фото.

В свою очередь, проект "Питомцы в Москве" проведет квест "Хвостатые старты". В модном маркете можно подобрать одежду для кошек и собак, а также уходовую косметику и игрушки.

На фестивале также работает выставка-пристройство животных из столичных приютов. В ротонде зоомагазина "Четыре лапы" можно собрать набор для питомцев из приютов и положить его в "корзину добра".

Между тем в Перовском парке 29 августа пройдет фестиваль "Летний Хвостфест", который будет посвящен питомцам. В программе фестиваля – бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, лекции о правильном обращении с домашними животными и возможность оказать помощь подопечным городских приютов.