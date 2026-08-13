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13 августа, 07:40

Город

Москвичи обратились к суперсервису "Мой питомец" более 700 тысяч раз

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суперсервис "Мой питомец" на портале mos.ru, объединивший городские ветеринарные услуги в формате "одного окна", за три года работы обработал более 700 тысяч обращений. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Сервис позволяет владельцам домашних животных вести электронную амбулаторную карту питомца. В ней можно посмотреть информацию о приемах в государственных ветклиниках, назначения врачей, результаты анализов и график вакцинации. Данные после посещения городской клиники автоматически поступают в систему.

Чтобы получить доступ к карте, владельцу нужно добавить информацию о животном в личном кабинете mos.ru: указать вид, кличку, пол, породу и дату рождения. При наличии можно также внести номер микрочипа. Пользователь может самостоятельно добавлять сведения о вакцинациях, обработках и посещениях частных ветклиник.

"Функционал суперсервиса приблизил возможности оказания ветеринарной помощи к цифровой системе услуг здравоохранения на mos.ru. Амбулаторная карта, которая доступна в суперсервисе "Мой питомец", позволяет онлайн следить за состоянием здоровья питомца аналогично электронной медицинской карте для самих москвичей", – сказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Кроме того, в сервисе есть интерактивная карта с площадками для выгула и дрессировки, ветеринарными клиниками, пунктами бесплатной вакцинации и зоогостиницами. В разделе "Жизненные ситуации" собрано более 40 материалов по 10 темам, включая подготовку к появлению питомца, путешествия с животными и действия при укусах.

Через "Мой питомец" также можно записаться на прием в городскую ветеринарную клинику. Для этого на портале нужно выбрать услугу "Записать к ветеринару" и подходящий вариант приема.

Ранее стало известно, что с 27 по 30 августа в рамках проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре пройдет фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг" с выставкой-пристройством животных из городских приютов. Гости смогут познакомиться с питомцами, погулять с ними, посетить лекции и мастер-классы кинологов, зоопсихологов и ветеринаров, а также бесплатно сделать адресник для собаки.

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