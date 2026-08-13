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13 августа, 05:51

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Эксперт Балынин: пенсию по старости в 2027 году не назначат на общих основаниях

Эксперт рассказал, почему пенсию по старости не назначат никому в 2027 году

Фото: depositphotos/Koldunov

В 2027 году страховая пенсия по старости на общих основаниях не будет назначаться ни одному гражданину. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"В 2027 году, как и в 2025-м, страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому", – сказал эксперт, которого цитирует ТАСС.

Он пояснил, что с 2019 по 2028 год действует переходный период корректировки возраста выхода на пенсию. В 2024 году выплаты назначались женщинам 1966 года рождения в 58 лет и мужчинам 1961 года рождения в 63 года. В 2026 году – женщинам 1967 года рождения в 59 лет и мужчинам 1962 года рождения в 64 года. В 2028 году – женщинам 1968 года рождения в 60 лет и мужчинам 1963 года рождения в 65 лет.

Балынин добавил, что при наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет у женщин предусмотрено досрочное назначение пенсии – на два года раньше установленного срока.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия: накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь нужного возраста.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года пенсии будут увеличены для нескольких категорий граждан России. Некоторые из этих повышений будут осуществлены автоматически. Например, с 1 октября увеличатся военные пенсии, что связано с ростом денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников силовых структур. На текущий момент в расчетах предусмотрено повышение на 4%, однако окончательный процент может быть скорректирован.

При этом в сентябре некоторые категории россиян получат двойные пенсионные выплаты. Это коснется военнослужащих и сотрудников силовых структур, таких как Минобороны, МВД, ФСБ и другие, которые после выхода на пенсию продолжают работать в гражданских организациях. Кроме того, две пенсии получат космонавты, представители летно-испытательного состава, а также люди, ставшие инвалидами из-за военной травмы.

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