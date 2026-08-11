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11 августа, 06:01

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Финансист Гукасова: экс-военные и космонавты получат две пенсии в сентябре

Финансист рассказала, какие категории россиян получат две пенсии в сентябре

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Несколько категорий граждан России получат сразу две пенсионные выплаты в сентябре 2026 года. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Речь идет о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ и других органов), которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. Также две пенсии получат космонавты, работники летно-испытательного состава и граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы.

Гукасова пояснила, что военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, космонавты и летчики-испытатели получают первую пенсию за выслугу лет, часто задолго до общепринятого пенсионного возраста. После его достижения при наличии необходимого гражданского стажа и баллов они могут оформить вторую – страховую пенсию по старости.

Россияне, ставшие инвалидами из-за военной травмы, имеют право на государственную пенсию, а вторую смогут оформить при достижении пенсионного возраста, в том числе досрочно – на пять лет раньше общепринятого.

Для получения выплаты в сентябре им необходимо подать заявление в Соцфонд в первых числах месяца, если они не обращались туда ранее.

"Члены семей погибших военнослужащих имеют право одновременно получать пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости после достижения установленного законом пенсионного возраста. Для этого им также потребуется подать заявление", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Гукасовой, страховая пенсия по старости в качестве второго денежного обеспечения назначается без учета дополнительной фиксированной выплаты к ней для военных, силовиков, космонавтов и летчиков-испытателей, при этом на такую пенсию в полном объеме распространяются все проводимые индексации. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584 рубля.

Ранее Минтруд России разработал законопроект, который позволит нетрудоспособным членам семей погибших участников СВО получать одновременно две пенсии. Как уточнили в ведомстве, сейчас аналогичное право уже действует для нетрудоспособных родственников некоторых категорий ветеранов, погибших в ходе СВО. Они могут одновременно получать собственную пенсию – страховую, социальную или за выслугу лет – и пенсию по потере кормильца.

Новый законопроект распространит эту норму на семьи погибших бойцов, которые служили в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях.

Семьи погибших ополченцев Донбасса могут получить право на две пенсии

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