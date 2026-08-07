Число пенсионеров на учете в Соцфонде составило 40,4 млн

Фото: 123RF.com/yunava1

Число пенсионеров, состоящих на учете Соцфонда России, составило 40,446 миллиона человек в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные.

За год их количество уменьшилось на 409 тысяч человек – с 40,856 миллиона на 1 июня 2025 года. При этом число работающих пенсионеров выросло на 621 тысячу – с 7,782 до 8,403 миллиона человек. Число неработающих пенсионеров, напротив, снизилось на 1,03 миллиона – с 33,074 до 32,044 миллиона человек.

Средний размер назначенного пенсионного обеспечения в номинальном выражении за год вырос на 1,95 тысячи рублей – с 23 454,59 до 25 402,04 рубля. Средняя пенсия работающих пенсионеров увеличилась на 2,62 тысячи рублей – до 23 737,64 рубля, а неработающих – на 1,83 тысячи рублей, до 25 838,52 рубля.

Между тем страховые пенсии в РФ в 2027 году проиндексируют в два этапа. С 1 февраля пройдет индексация на уровень фактической инфляции за 2026 год. Второй этап ожидается с 1 апреля.

Ранее в Госдуме предложили установить нижнюю границу для страховой пенсии по старости. Согласно документу, пенсия не может быть меньше 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на заслуженный отдых.

