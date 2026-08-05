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05 августа, 15:25

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Эксперт Алтухова: для пенсии в 130 тысяч рублей нужно 300 баллов и отсрочка на 10 лет

Россиянам назвали способ получать пенсию в 130 тысяч рублей

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Максимальная страховая пенсия по старости в России при благоприятном стечении обстоятельств может достигать примерно 130 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового университета при правительстве РФ Елену Алтухову.

Для этого необходимо накопить 300 пенсионных баллов и отложить выход на пенсию на 10 лет. Размер страховой пенсии напрямую зависит от официального заработка: чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов начисляется.

В 2026 году для получения максимальных 10 баллов в год необходимо зарабатывать около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ (не менее 2,9 миллиона рублей в год). Учитывается только официальный доход, с которого работодатель перечисляет страховые взносы. Неофициальная часть заработка будущую пенсию не увеличивает.

Однако накопить 300 баллов удается немногим, поскольку данная система введена сравнительно недавно, а ранее действовала другая формула расчета. Поэтому максимальная пенсия в 130 тысяч рублей – это теоретический потолок, доступный лишь при длительном стаже с высокой зарплатой и максимальной отсрочке выхода на пенсию.

Существенно повысить выплату можно, если отложить выход на пенсию. При отсрочке на три года стоимость пенсионного балла вырастает на 24%, а фиксированная выплата – на 19%. Если отложить пенсию на 10 лет (максимально возможный срок), баллы увеличиваются в 2,32 раза, а фиксированная выплата – в 2,11 раза. При этом пенсия остается повышенной пожизненно, и ежегодная индексация рассчитывается уже от увеличенной суммы.

Например, при накопленных 150 баллах пенсия составила бы около 33,5 тысячи рублей. Если отложить выход на три года и за это время заработать еще 30 баллов, выплата вырастет почти до 47 тысяч рублей.

Для дополнительного дохода после выхода на пенсию эксперт рекомендует использовать программу долгосрочных сбережений (ПДС). Участник самостоятельно определяет размер и регулярность взносов. К личным средствам добавляются инвестиционный доход, налоговый вычет и государственное софинансирование – до 36 тысяч рублей в год или 360 тысяч рублей за десять лет. Также можно вкладывать средства в банковские вклады, акции, облигации, золото и недвижимость.

Отдельный канал – корпоративные пенсии. Некоторые крупные компании включают пенсионное обеспечение в соцпакет, но таких работодателей немного. В правительстве обсуждается введение так называемой "установленной пенсионной программы", которая сделает это выгодным для бизнеса за счет налоговых льгот.

Алтухова советует сосредоточиться на том, что зависит от самого человека: работать официально, контролировать состояние индивидуального лицевого счета в СФР и как можно раньше начать делать регулярные накопления. Страховая пенсия по старости назначается пожизненно, ее можно получать одновременно с работой, но тогда ежегодная прибавка ограничена тремя баллами – в 2026 году один балл стоит 157 рублей.

Ранее в Госдуме предложили установить нижнюю границу для страховой пенсии по старости на уровне 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на заслуженный отдых.

По мнению авторов инициативы, для этого необходимо ввести понятие коэффициента замещения: он рассчитывается как соотношение размера пенсии к средней зарплате за 12 месяцев, предшествовавших ее назначению. Если выплаты окажутся ниже порога, государство будет производить доплату до достижения планки в 40%.

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