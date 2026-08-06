Украина нанесла удар по многоквартирному дому в Энергодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городе Энергодар беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по многоквартирному жилому дому. О этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

По словам мэра, атака носила целенаправленный характер. В результате попадания полностью выгорела квартира, расположенная на 13-м этаже.

Пухов подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв среди жильцов дома удалось избежать. Другие подробности атаки уточняются.

Ранее 6 человек пострадали при ударе украинского беспилотника по маршрутке, которая следовала из Токмака в Мелитополь в Запорожье. ВСУ атаковали транспортное средство, когда оно находилось у остановочного павильона.

При этом рядом не было никаких военных объектов, а в маршрутке находились только мирные жители.



