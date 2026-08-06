06 августа, 23:38Происшествия
Украина нанесла удар по многоквартирному дому в Энергодаре
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В городе Энергодар беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по многоквартирному жилому дому. О этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.
По словам мэра, атака носила целенаправленный характер. В результате попадания полностью выгорела квартира, расположенная на 13-м этаже.
Пухов подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв среди жильцов дома удалось избежать. Другие подробности атаки уточняются.
Ранее 6 человек пострадали при ударе украинского беспилотника по маршрутке, которая следовала из Токмака в Мелитополь в Запорожье. ВСУ атаковали транспортное средство, когда оно находилось у остановочного павильона.
При этом рядом не было никаких военных объектов, а в маршрутке находились только мирные жители.
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