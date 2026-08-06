06 августа, 14:07Происшествия
Два человека погибли и пять ранены при ударах ВСУ по Брянской области
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Украинские нацисты нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа по Новозыбкову", – подчеркнул он.
По словам Ковальчука, дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль в Суземском районе. Водитель погиб на месте.
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА в Ярославской области четыре человека получили ранения. Двух женщин и одного мужчину доставили в больницу, еще один осмотрен на месте. Всего над регионом было ликвидировано 93 беспилотника.
Упавшие обломки привели к возгоранию трех частных домов, выбитым стеклам в нескольких многоквартирных домах и повреждению автомобилей.