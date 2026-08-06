Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Ярославской области

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Четыре человека оказались ранены в результате атаки БПЛА в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в МАХ.

"Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника. Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека", – написал он.

Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина были доставлены в больницу, еще одного мужчину осмотрели на месте.

При этом из-за рухнувших фрагментов БПЛА произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией пожара.

Кроме того, упавшие обломки привели к возгоранию трех частных домов, выбитым стеклам в нескольких многоквартирных домах и повреждению автомобилей.

В ночь на 6 августа силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Ярославскую область с начала СВО. Один частный дом полностью сгорел. Губернатор предупреждал, что обломки БПЛА могут быть в разных местах. При их обнаружении он призвал не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефонами.

На фоне атак движение из Ярославля в направлении Москвы временно перекрывали. Для обеспечения безопасности граждан был закрыт участок трассы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

