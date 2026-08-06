Четыре девушки ранены в результате удара дрона по автомобилю в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре девушки пострадали в результате удара дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Им оказана вся необходимая помощь, добавил он.

Вместе с тем за прошедшие сутки над территорией области уничтожили 155 вражеских беспилотников самолетного типа.

Перехват осуществляли подразделения ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", мобильные огневые группы Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа российские силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА на Ярославскую область с начала СВО. По словам губернатора региона Михаила Евраева, никто не пострадал.