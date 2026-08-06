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06 августа, 08:37

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СК: 640 человек погибли после вторжения ВСУ в Курскую область

640 человек погибли после вторжения ВСУ в Курскую область – СК

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 640 мирных жителей, еще 561 человек получил ранения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Среди погибших – один ребенок, еще 25 несовершеннолетних пострадали. Потерпевшими по делу признаны более 87 тысяч человек. Всего же Следственный комитет возбудил 711 уголовных дел, подавляющее большинство из которых касаются терактов.

Согласно промежуточным итогам, расследовано уже больше 300 дел против 443 бойцов ВСУ, 280 человек получили приговоры. Кроме того, под следствием оказались 35 иностранных наемников из разных стран – от США до Новой Зеландии. По 28 из них расследование уже закрыто, а 7 дел все еще остаются в процессе.

6 августа 2024 года ВСУ начали вторжение в Курскую область. 6 апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Ущерб от действий украинских войск составил 504,9 миллиарда рублей. Пострадали 53 объекта культурного наследия, включая знаковые для региона места: Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей и усадьбу "Марьино".

Ранее трое жителей Курской области получили ранения при атаке беспилотника на предприятие в селе Малое Солдатское. По данным экстренных служб, пострадали женщина и двое мужчин. У них зафиксированы осколочные ранения голени, поясницы и челюсти. Их госпитализировали.

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