Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

Ущерб от действий украинских войск в Курской области составил 504,9 миллиарда рублей. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Потерпевшими, по ее словам, признаны и допрошены 87 389 человек.

Петренко уточнила, что следователи расследуют уголовные дела о повреждениях ВСУ 53 объектов культурного наследия в Курской области. В их число вошли Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль "Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская" и Усадьба Барятинских "Марьино" XIX-XX веков.

"ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран", – цитирует ее пресс-служба СК РФ.

В отношении 28 человек расследование было завершено, 7 уголовных дел еще в производстве.

Нападениям со стороны Украины с 2022 года подверглись 54 российских региона. В результате этого погибли 1 472 мирных жителя, в том числе 45 детей. Всего было возбуждено 5 347 уголовных дел по фактам атак на территории, не входящие в зону проведения специальной военной операции.

