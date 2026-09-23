Польша заявила о перехвате самолета РФ над нейтральными водами

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские истребители перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошел в 40 километрах от польского побережья. Министр уточнил, что российский борт совершал полет в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой.

В ночь на 22 сентября польские военные приводили в готовность авиацию, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за якобы действий России на Украине. Утверждалось, что данные действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".

Ранее финский самолет Dornier 228-212 во время патрулирования подлетал вплотную к границе с Россией. Борт вылетел из аэропорта близ города Оулу на северо-западе Финляндии и взял курс на северо-восток, в сторону российской границы.