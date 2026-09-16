Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

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Польское военное командование подняло в небо истребители из-за якобы повышенной активности российских военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов ВС Польши.

"Польская военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве", – говорится в заявлении ведомства.

Утверждается, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "уязвимыми районами".

В свою очередь, Польское агентство воздушного движения (PANSA) проинформировало о временном закрытии аэропортов Жешува и Люблина в связи с интенсивными полетами военной авиации.

Ранее дежурную пару истребителей ВВС Польши подняли в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтикой. Это произошло в 30 километрах к северу от польского прибрежного города Леба. Воздушное пространство республики при этом не нарушалось.