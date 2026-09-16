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16 сентября, 08:39

Происшествия

На Таймыре ввели режим ЧС после разлива дизельного топлива

Фото: 24.mchs.gov.ru

На Таймыре ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива дизельного топлива в Хатангском заливе. Соответствующее распоряжение подписал первый замгубернатора Красноярского края Алексей Медведев, сообщает газета "Известия".

Руководить ликвидацией последствий ЧС назначили главу муниципального образования Алексея Членова. Краевому управлению МЧС поручено развернуть оперативный штаб, организовать постоянный мониторинг обстановки и сбор информации в зоне происшествия.

Региональное министерство экологии и Енисейское управление Росприроднадзора будут контролировать состояние окружающей среды вдоль береговой линии и в акватории залива.

Местным властям предписали организовать дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение жителей поселка Сындасско. Также необходимо обследовать пострадавшую территорию и проработать привлечение аварийно-спасательных формирований для очистки береговой линии.

Ранее режим ЧС также вводили в Ростовской области, из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Чрезвычайной признали обстановку, складывающуюся в регионе с 10 июля.

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