Корейскую переводчицу внесли в базу "Миротворец" за перевод романов Достоевского

Фото: korea-seoul.mid.ru

Данные южнокорейской переводчицы Ким Чжон А появились в базе украинского сайта "Миротворец". Она перевела на корейский четыре романа Федора Достоевского, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.

В базе поясняется, что Ким Чжон А проявила поддержку российской специальной военной операции и занимается распространением российской пропаганды. В публикации также упоминается медаль Пушкина, которой переводчицу наградил Владимир Путин.

Ким Чжон А перевела для южнокорейских читателей романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы".

Ранее в базу украинского ресурса также попал бывший шеф-дизайнер BMW Пьер Леклерк. Причиной внесения на "Миротворец" стало получение им российского гражданства. Леклерк, уроженец Бельгии, работал в BMW, Kia и Citroen и считается автором дизайна экстерьера моделей BMW X5 и X6.