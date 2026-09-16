Юрист Печников: излишняя осведомленность может быть признаком сталкинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Излишняя осведомленность о жизни человека на первом свидании может быть признаком сталкинга. Об этом "Газете.ру" заявил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов Вячеслав Печников.

"Насторожить должна излишняя осведомленность человека о вашей жизни: если при первой встрече он оперирует деталями о месте работы, увлечениях и прочих фактах, которые вы нигде не публиковали и лично ему не сообщали, это может говорить о целенаправленном сборе данных", – отметил собеседник издания.

Другой тревожный признак – навязчивое стремление к постоянному контакту: желание постоянно созваниваться и переписываться, а также искать любые поводы для встречи. Однако особую опасность представляют прямые проявления вторжения в личные границы, например слежка или попытки снять на камеру, рассказал Печников.

Кроме того, продолжил юрист, необходимо обращать внимание на признаки цифрового преследования: попытки получить доступ к аккаунтам в соцсетях или иным образом проникнуть в приватное онлайн-пространство выдают желание контролировать и игнорировать чужие границы.

Печников уточнил, что в УК России нет отдельной статьи за сталкинг. Привлечь к ответственности человека можно лишь тогда, когда его поведение перерастает в противоправные действия. Если человек столкнулся с преследованием, важно сохранять доказательства (скриншоты, записи звонков), а при явных угрозах или попытках проникновения в жилище – обращаться в полицию, добавил эксперт.

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