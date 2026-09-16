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16 сентября, 13:29

Культура

Аскольд Запашный вернулся к работе после приступа аритмии

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Александр Река

Народный артист России Аскольд Запашный вернулся к работе в Большом Московском цирке после ухудшения самочувствия. Дрессировщик сообщил ТАСС, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией – периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу", – сказал Запашный.

Медицинская помощь понадобилась артисту в ночь на 15 сентября. Врачей вызвали из-за ухудшения его состояния, однако госпитализация не потребовалась.

До этого народный артист России Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии во время гастрольного тура по военным гарнизонам Крыма. По его словам, инфекция попала в организм из-за работы вентилятора.

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